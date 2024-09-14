Источник: Игнатова выступит с обеими программами на контрольных прокатах

Ранее РИА Новости сообщили, что 20-летняя спортсменка планирует выступить на прокатах, позднее эта информация была подтверждена официально. При этом из-за того, что Александра пропустила полтора сезона, ряд экспертов выражал сомнение в ее физической готовности.