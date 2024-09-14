Источник: Игнатова выступит с обеими программами на контрольных прокатах

Ранее РИА Новости сообщили, что 20-летняя спортсменка планирует выступить на прокатах, позднее эта информация была подтверждена официально. При этом из-за того, что Александра пропустила полтора сезона, ряд экспертов выражал сомнение в ее физической готовности.
Однако источник РИА Новости отмечает, что спортсменка не планирует отказываться от выступления в произвольной программе. Ее планы могут измениться только в случае форс-мажора.
Контрольные прокаты состоятся в Санкт-Петербурге
Трусова обладает несколькими мировыми рекордами в области четверных прыжков. В настоящее время она тренируется под руководством Евгения Плющенко.