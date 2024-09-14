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Источник: Игнатова выступит с обеими программами на контрольных прокатах

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) планирует выступить с обеими программами на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее РИА Новости сообщили, что 20-летняя спортсменка планирует выступить на прокатах, позднее эта информация была подтверждена официально. При этом из-за того, что Александра пропустила полтора сезона, ряд экспертов выражал сомнение в ее физической готовности.

Однако источник РИА Новости отмечает, что спортсменка не планирует отказываться от выступления в произвольной программе. Ее планы могут измениться только в случае форс-мажора.

Контрольные прокаты состоятся в Санкт-Петербурге 14—15 сентября.

Трусова обладает несколькими мировыми рекордами в области четверных прыжков. В настоящее время она тренируется под руководством Евгения Плющенко.