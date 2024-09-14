Плющенко сообщил, что Игнатова примет решение о продолжении карьеры после прокатов

«Когда мы обсуждали выступление Саши на прокатах, я на ее решение не влиял. Так, можно сказать, вставлял свои пять копеек — почему бы и нет? Почему бы и не попробовать? Это ее план, ее решение, — подчеркнул Плющенко. — И то, что она сейчас делает, это потрясающе. И в первую очередь для фигурного катания, болельщиков, которых у нее огромная армия. И спасибо большое федерации, которая пошла навстречу, хотя были и те, кто против. Но слава богу, у нас адекватное, лояльное руководство».