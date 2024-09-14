Плющенко сообщил, что Игнатова примет решение о продолжении карьеры после прокатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Игнатова (до замужества — Трусова) примет решение о продолжении карьеры после контрольных прокатов сборной России. Об этом ТАСС заявил олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко.
Игнатова после перерыва приняла решение выступить в прокатах, стартовавших в субботу на льду «Юбилейного» в Санкт-Петербурге.
«Она решила попробовать себя в контрольных прокатах, а решение продолжать или нет, она примет после них. Моя задача — грамотно направлять, — рассказал Плющенко. — Она молодец, тренируется каждый день».
«Когда мы обсуждали выступление Саши на прокатах, я на ее решение не влиял. Так, можно сказать, вставлял свои пять копеек — почему бы и нет? Почему бы и не попробовать? Это ее план, ее решение, — подчеркнул Плющенко. — И то, что она сейчас делает, это потрясающе. И в первую очередь для фигурного катания, болельщиков, которых у нее огромная армия. И спасибо большое федерации, которая пошла навстречу, хотя были и те, кто против. Но слава богу, у нас адекватное, лояльное руководство».
На вопрос ТАСС, стоило ли спортсменке ездить прямо перед прокатами в Мексику на сборы, Плющенко сообщил: «Совпало так, что прямо перед прокатами нужно было по контракту. Она его два года назад подписала и должна была выполнить свои обязательства. Позвонила мне оттуда — ехалось тяжеловато, два элемента с трудом давались, там 2 600 м над уровнем моря», — сообщил тренер.
В последний раз Игнатова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место. В июле 2024 года спортсменка сообщила о возобновлении профессиональной карьеры.
Игнатовой 20 лет, помимо серебряной награды Игр 2022 года в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира (2021), а также серебро (2022) и бронза (2020) чемпионатов Европы.