«Для меня сложно». Аделия Петросян рассказала историю короткой программы

Для меня сложно, конечно, потому что раньше такого никогда не катала и в жизни у меня такого ещё тоже нет. Приходится из некоторых книг, может быть, брать, из некоторых фильмов, и вслушиваться в сами слова программы, чтобы как можно больше вжиться в роль, — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.