Трусова под новой фамилией выступила впервые за два года. Ошиблась и отказалась считать это возвращением

Отдельная интрига была в том, как представят фигуристку. Она поменяла паспорт после свадьбы с Макаром Игнатовым, в протоколах федерации значилась на западный манер фамилия Трусова-Игнатова. И вообще, всегда объявляют на соревнованиях так, как записано в протоколе. Но этот раз стал исключением из правила, и прошлая фамилия фигуристки не прозвучала. Не исключаю, что на этом могла настоять и сама спортсменка. С вашего позволения, мы в «СЭ» будем использовать оба варианта — думается, вы поймете и тот, и другой.