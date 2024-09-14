Плющенко обвинил Казахстан в уходе сменившей гражданство Самоделкиной: «Все было очень некрасиво»

17-летняя спортсменка с осени прошлого года тренировалась в «Ангелах Плющенко». О ее переходе с 1 сентября 2024 года объявила Федерация фигурного катания Астаны. «После более года усердной работы в команде прославленного спортсмена мы приняли решение продолжить свою подготовку в cпециализированной детско-юношеской спортивной школе № 2 акимата Астаны. Уже в октябре Софья направится на просмотр и стажировку в Лос-Анджелес к Рафаэлю Владимировичу Арутюняну — тренеру олимпийского чемпиона Нейтана Чена, а также мировой звезды фигурного катания Ильи Малинина. Софья продолжит сотрудничество и дружбу с Яной Александровной Рудковской и Евгением Викторовичем Плющенко. Решение о переходе к другому специалисту было принято федерацией и Софьей совместно с ними», — сообщили тогда Tengri Sport в Федерации фигурного катания Астаны.