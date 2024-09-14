Плющенко обвинил Казахстан в уходе сменившей гражданство Самоделкиной: «Все было очень некрасиво»

Ранее стало известно, что Самоделкина в октябре поедет в США на тренировочный сбор к Рафаэлю Арутюняну. Россиянка, ранее готовившаяся в Москве у Плющенко, поменяла спортивное гражданство в августе 2023 года. Арутюнян в США подготовил двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира Нейтана Чена и двукратного призера Олимпиады, пятикратную чемпионку мира Мишель Кван.
«Оно (решение) стало просто шоком. Все было сделано очень некрасиво. Повлиять на это решение мы не могли. Будем учиться и в следующий раз поступим умнее, работая с зарубежными фигуристками. Всегда хочется доверять людям и работать с душой, но далеко не всегда это ценят», — сказал Плющенко РИА Новости.
Бывшая российская Фигуристка Софья Самоделкина, ныне выступающая за Казахстан, покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и пройдет просмотр у Рафаэля Арутюняна, сообщила Федерация фигурного катания Астаны.
17-летняя спортсменка с осени прошлого года тренировалась в «Ангелах Плющенко». О ее переходе с 1 сентября 2024 года объявила Федерация фигурного катания Астаны. «После более года усердной работы в команде прославленного спортсмена мы приняли решение продолжить свою подготовку в cпециализированной детско-юношеской спортивной школе № 2 акимата Астаны. Уже в октябре Софья направится на просмотр и стажировку в Лос-Анджелес к Рафаэлю Владимировичу Арутюняну — тренеру олимпийского чемпиона Нейтана Чена, а также мировой звезды фигурного катания Ильи Малинина. Софья продолжит сотрудничество и дружбу с Яной Александровной Рудковской и Евгением Викторовичем Плющенко. Решение о переходе к другому специалисту было принято федерацией и Софьей совместно с ними», — сообщили тогда Tengri Sport в Федерации фигурного катания Астаны.
В мае стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Самоделкиной перейти в сборную Казахстана. Ее дебют за национальную команду пройдет на юниорском Гран-при Турции в Анкаре с 18 по 21 сентября.