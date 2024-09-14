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Тутберидзе нашла идеальный образ для Бойковой: костюм из «Убить Билла» с голой спиной и кровью на груди

Тарантино одобряет.

Источник: РИА "Новости"

Самая яркая программа наших фигуристов на прокатах — у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Пара перенесла на лед тарантиновский шедевр «Убить Билла». Костюм Бойковой — пожар!

В группе Этери Тутберидзе умеют ставить фильмы на льду: «Сумерки» Косторной, «Парфюмер» Щербаковой, «Черная пантера» Валиевой. И серия у Трусовой: «Пятый элемент», «Игра престолов», «Круэлла», «Фрида», а еще — «Убить Билла».

К культовому фильму Квентина Тарантино вернулись — на этот раз с Бойковой и Козловским. И тут совпало все: музыка, эмоции, костюмы.

Начинали с «убийства» Бойковой. Она, конечно, выжила. Заодно показала красивый мейкап.

Источник: Кадр из трансляции

Ставить на льду фильмы Тарантино удобно — режиссер всегда кропотливо подбирает саундтрек. Но вряд ли он знал, как грамотно можно расставить элементы под Bang Bang Нэнси Синатры: прыжок, выброс, подкрутка идеально вписались под каждый Bang Bang в песне.

Вторая часть, где герои Бойковой и Козловского схлестнулись, поставлена под эпичный трек Battle Without Honor or Humanity Томоясу Хотэя.

Комментировавшая прокаты Елена Чайковская (главный тренер сборной), очевидно, не смотрела фильм. И даже не слышала о нем. Потому что не считать образ Бойковой в роли Черной мамбы было невозможно. Но даже так главному тренеру сборной все понравилось:

«Отменно, хорошо! Про программу не буду ничего говорить — не поняла ничего. Но судя по тому, с каким удовольствием и напором они на нее идут, это их, и они ее поняли. Это самое главное».

А вот Саша в концовке показала, что в теме — повторила на Козловском ту самую тайную технику «пятипалого удара», которым героиня Умы Турман убила Билла в конце второй части.

Источник: Кадр из трансляции

Но главная красота — конечно, костюмы. Желтый комбинезон Бойковой не только отсылка к фильму, но и прекрасный выбор для льда: стильный, яркий и сексуальный.

Источник: РИА "Новости"

Открытая спина избавила от эффекта перегруженности.

Источник: РИА "Новости"

А кровь на груди только усилила образ. Это, кстати, идея самих ребят: «Какой Тарантино без крови?» — спрашивала Саша.

Источник: Кадр из трансляции

Идея же костюма принадлежит Этери Тутберидзе.

Источник: Кадр из трансляции

«У Димы на костюме есть иероглифы, они обозначают любовь. Изначально идея костюма была другая, но Этери Георгиевна сказала, что хочет для меня желтый комбинезон», — рассказала Бойкова, и, согласно инсайду Sport24, фигуристка восприняла эту идею со слезами, но смирилась.

И не зря. Пока что «Убить Билла» — самая выверенная и четкая программа сборной в этом сезоне.

Мария Селенкова