В РУСАДА назвали возмутительной ситуацию после обнаружения допинга у 16 несовершеннолетних

Из всех российских спортсменов, в настоящее время отбывающих дисквалификацию за нарушения антидопинговых правил, у 16 срок наказания начался, когда им не исполнилось еще 18 лет.
«Считаю возмутительной ситуацию, когда у более чем полутора десятка несовершеннолетних спортсменов в пробах были обнаружены запрещенные субстанции, — сказала Логинова. — Причем речь идет не только о фигурном катании, но и целом ряде других видов спорта. На недавнем антидопинговом форуме в Белоруссии поднималась тема, что надо начинать тестировать спортсменов в еще более юном возрасте. Но мое твердое убеждение, что эти юные спортсмены должны сначала получить антидопинговое образование, чтобы отчетливо осознавать опасность использования запрещенных субстанций и методов».
«Более того, мы в последнее время все чаще говорим о том, что образовательную работу нужно вести не только с юными спортсменами, но и их окружением. Как ни печально об этом говорить, но практически во всех случаях нарушения антидопинговых правил детьми фигурирует окружение спортсмена, и особенно их бабушки и дедушки», — добавила собеседница ТАСС.
РУСАДА расследует каждый случай нарушения антидопинговых правил несовершеннолетним спортсменом.
Шестеро несовершеннолетних российских спортсменов были дисквалифицированы после обнаружения в их допинг-пробах запрещенного мельдония, такое же количество атлетов были наказаны за фуросемид, по одному — за триметадизин, стероиды, метигексаламин и нарушение правил доступности для допинг-тестирования. В организме одной из спортсменок (фигуристка Варвара Горобченко) были обнаружены два запрещенных вещества (мельдоний и сибутрамин).
«Да, во многих случаях нарушения антидопинговых правил несовершеннолетними спортсменами фигурируют набивший оскомину мельдоний, а также диуретики, например, фуросемид. Нам очень важно понять, почему так все происходит, есть над чем работать. Когда тестируем юных спортсменов, то, как правило, первая взятая у них проба оказывается положительной. Мы считаем, что спортсмены еще до конца не осознают, что нельзя употреблять все лекарства, которые продаются в аптеках и которые покупают их родители», — продолжила Логинова.
«Каждый случай нарушения антидопинговых правил несовершеннолетним спортсменом для нас исключительный, мы тут же подключаем наш отдел расследований, у которого, к сожалению, компетенций недостаточно. Когда звучит, что расследование РУСАДА не установило причастность окружения спортсменов к нарушениям, то мы сами понимаем, что, скорее всего, она есть. Есть человек, который подсказывает и дает вот эти “вредные” советы, но установить его очень сложно», — заключила глава РУСАДА.