В РУСАДА назвали возмутительной ситуацию после обнаружения допинга у 16 несовершеннолетних

«Да, во многих случаях нарушения антидопинговых правил несовершеннолетними спортсменами фигурируют набивший оскомину мельдоний, а также диуретики, например, фуросемид. Нам очень важно понять, почему так все происходит, есть над чем работать. Когда тестируем юных спортсменов, то, как правило, первая взятая у них проба оказывается положительной. Мы считаем, что спортсмены еще до конца не осознают, что нельзя употреблять все лекарства, которые продаются в аптеках и которые покупают их родители», — продолжила Логинова.