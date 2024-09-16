Круче американского гения: зачем бывший парень Трусовой геройствует на льду

РИА Новости Спорт поясняет, почему бывший бойфренд Александры Игнатовой (Трусовой) намерен доказать, что он круче всех.
Расставание спровоцировало чемпиона?
Пять чистых четверных прыжков, заводная произвольная программа под «Миллионера из трущоб» и фирменный отыгрыш на все деньги — после массовой тоски в стиле Je t'aime и нестабильных прокатов выступление Марка прозвучало как нечто такое, с чем необходимо считаться. И зрители на трибунах «Юбилейного» это уловили — за оба дня, кажется, никому не аплодировали громче, чем ему.
Глупо было бы пытаться презентовать Марка как новое лицо в нашем фигурном катании. Как минимум потому, что даже не самый погруженный болельщик хотя бы краем уха что-то о нем слышал — то ли по его победам времен международных стартов, то ли по олимпийской трагедии нашей сборной, то ли по любовной истории с той самой Сашей Трусовой, которая с тех пор успела стать Игнатовой. Их отношения и последующее расставание обсуждали в прессе на всех уровнях — от спортивных до бульварных многостаночников.
Активно ходило мнение, что и на Марке вся эта шумиха сказалась не лучшим образом. Прошлый сезон он провел в борьбе с собой и большими результатами не отметился. Возможно, ему нужна была эта передышка, чтобы разобраться в себе и пересмотреть ориентиры. Не исключено, что даже найти новые цели и вызовы, которых хотелось бы достигать в непростое время международной изоляции.
Так или иначе одной из них в итоге стало значительное усложнение технического контента. К сентябрьским прокатам он подошел в такой форме, что четверных прыжков в его программах получилось на один больше, чем у американского гения Ильи Малинина, параллельно катавшегося на предсезонном турнире Lombardia Trophy. Это, конечно, ни о чем глобальном пока не говорит, за месяц-другой до больших стартов расстановка сил может поменяться. Даже не так — она почти наверняка поменяется.
Даже хейтеры России не создадут ему проблем
Но давайте оценивать текущее состояние с точки зрения перспектив борьбы. В последнее время у нас очень полюбили рассказы о том, как мы заочно побеждаем весь остальной мир, а наши парни-одиночники, начав несколькими годами ранее путь к возрождению индустрии, уже совсем близко подобрались к лидерам планетарного масштаба. Дескать, уже вот-вот, только калитку откройте, и мы начнем закатывать вас в асфальт.
Это все, конечно, чаще всего преувеличение, рискующее безнадежно разбиться о скалы реальности. Но в случае с таким Кондратюком данный тезис обретает смысл — пожалуй, впервые за последние пару лет. Да, при детальном рассмотрении видно, что пятиквадка в Петербурге далась ему непросто — но в такой ли мощной борьбе с прыжками он находился, чтобы непременно предрекать ему ошибки в будущем? Вроде бы нет, и это уже в сентябре, когда сезон еще даже не начался.
То есть на данный момент Марк — в числе топовых фигуристов мира по потенциальным техническим возможностям. К тому же природная харизма и желание не просто катать, но и проживать программы на льду определенно должны приносить ему хорошие компоненты, даже если в судейской бригаде вдруг не окажется ни одного арбитра, симпатизирующего российскому спорту.
Значит, в его случае все возможно? Похоже, что да, хотя бы теоретически. И очень жаль, если мы так и не получим еще хотя бы одну возможность проверить на практике, куда бы завели его все эти четверные подвиги в конкуренции за международное золото.
Автор: Влад Жуков