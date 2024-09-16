Круче американского гения: зачем бывший парень Трусовой геройствует на льду

Глупо было бы пытаться презентовать Марка как новое лицо в нашем фигурном катании. Как минимум потому, что даже не самый погруженный болельщик хотя бы краем уха что-то о нем слышал — то ли по его победам времен международных стартов, то ли по олимпийской трагедии нашей сборной, то ли по любовной истории с той самой Сашей Трусовой, которая с тех пор успела стать Игнатовой. Их отношения и последующее расставание обсуждали в прессе на всех уровнях — от спортивных до бульварных многостаночников.