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Шоу Загитовой «Хранители времени» не покажут во время саммита БРИКС

Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Премьера шоу состоялась 29 августа в Казани. После шоу Загитова выразила надежду на то, что глава Республики Татарстан Рустам Минниханов даст ей возможность представить шоу во время саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22−24 октября.

"Это шоу задумывалось как подарок населению ко Дню Республики, причем это было как социальное, так и коммерческое шоу. Оно получило признание, все зрители остались довольны.

Алина молодец, сделала достойный контент, тут была мысль и идея. Была идея использовать шоу на саммите БРИКС, но в силу ограниченности временем, регламентом мероприятия и структурой безопасности это невозможно.

Но в целом этот продукт можно тиражировать, потому что не все это увидели. Мы с Алиной в контакте, все руководство республики осталось довольно продуктом.

Мы дали толчок, все в ее руках, можно делать коммерчески успешный продукт, либо развивая это шоу, либо создавая новое, и гастролировать по всей стране", — сказал Леонов.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений — 0.