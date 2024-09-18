Журова о заявке Загитовой на грант: «Значит, у Алины нет других спонсоров, которые готовы вложиться. Надо делать исключительно государственное шоу, такое бывает»

На кино сейчас мы тоже получаем деньги. Это (шоу Загитовой) тоже по этой же программе, в этой грантовой системе много программ, где люди запрашивают такие суммы на поддержку разных проектов из области культуры. Ледовое шоу — это тоже культура, не только спорт. Комиссия без нас разберется. Сумму можно корректировать, насколько я понимаю.