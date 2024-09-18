Лайшев о шоу Загитовой: «Алина — большой профессионал в этом направлении, все внимание, которое у нее сейчас есть, она заслужила»

Конечно, в ледовых шоу тоже есть конкуренция, но это интересно. Можно сказать, это определенный путь, по которому можно дальше развиваться, я это только приветствую. Внимание к ее прошлому шоу было очень большое, оно было абсолютно заслуженным. Сейчас многие западники начали говорить, что мы слабее, но я считаю, что мы законодатели мод в фигурном катании.