Лайшев о шоу Загитовой: «Алина — большой профессионал в этом направлении, все внимание, которое у нее сейчас есть, она заслужила»

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.
"Алина — большой профессионал в этом направлении, поэтому все внимание, которое у нее сейчас есть, она заслужила. Поэтому карты в руки!
Конечно, в ледовых шоу тоже есть конкуренция, но это интересно. Можно сказать, это определенный путь, по которому можно дальше развиваться, я это только приветствую. Внимание к ее прошлому шоу было очень большое, оно было абсолютно заслуженным. Сейчас многие западники начали говорить, что мы слабее, но я считаю, что мы законодатели мод в фигурном катании.
Нам надо идти своим путем и не обращать ни на кого внимания«, — считает президент центра спорта и образования “Самбо-70”.
Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений — 0.