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Фигуристка Гущина будет кататься под музыку Ланы Дель Рей в произвольной программе

Спортсменка сообщила, что короткую программу ей поставил Артем Федорченко.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Ксения Гущина будет кататься под музыку американской певицы Ланы Дель Рей в произвольной программе. Об этом она рассказала ТАСС.

«Подготовка к сезону идет по плану, набираю спортивную форму, бывают и сложности, но мы работаем, чтобы показать в сезоне новые, интересные и запоминающиеся программы, — рассказала Гущина. — Короткую программу мне поставил Артем Федорченко, под музыку Tone, в ней я катаю образ модели. А произвольную ставили нашей командой, Александрина Дегтярева с хореографом Марией Тренькаевой. В ней я катаюсь под музыку Ланы Дель Рей».

«На следующей неделе буду выступать на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга, а после на мемориале Панина-Коломенкина. Велась ли в межсезонье работа над элементами ультра-си? Нет, потому что были другие задачи по постановке и совершенствованию новых программ», — добавила Гущина.

Гущиной 17 лет. Она является бронзовым призером этапа Гран-при России. На чемпионате России 2024 года фигуристка заняла десятое место.