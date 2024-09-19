Фигуристка Гущина будет кататься под музыку Ланы Дель Рей в произвольной программе

«Подготовка к сезону идет по плану, набираю спортивную форму, бывают и сложности, но мы работаем, чтобы показать в сезоне новые, интересные и запоминающиеся программы, — рассказала Гущина. — Короткую программу мне поставил Артем Федорченко, под музыку Tone, в ней я катаю образ модели. А произвольную ставили нашей командой, Александрина Дегтярева с хореографом Марией Тренькаевой. В ней я катаюсь под музыку Ланы Дель Рей».