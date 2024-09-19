Федерация фигурного катания готова выделять средства на любительские соревнования

«В любительском фигурном катании существуют специальные требования, они нами были разработаны, будут внедрены по всей стране, — сказал Коган. — ФФККР будет активно участвовать в организации, проведении, глобальном подходе, мы вместе проведем 6 этапов Гран-при, которые будут являться отборочными к финалу Гран-при. Мы будем выделять финансовые средства, осуществлять организационную поддержку движению, оно сейчас очень необходимо».