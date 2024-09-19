Коган рассказал, что ФФККР поддерживает еженедельное общение с ISU

«Есть ли сейчас контакт с ISU и какие шансы, что в этом сезоне наши фигуристы в каком-то виде выступят на международных турнирах? На последнюю часть вопроса я отвечу, что это вопрос не к нам, а к международной федерации. Безусловно, контакт у нас есть, у нас идет еженедельное общение с ISU по многим вопросам, не только по допуску наших спортсменов, — рассказал Коган. — Безусловно, это один из главнейших, важнейших вопросов, посмотрим, какова будет реакция, обсуждение идет активно».