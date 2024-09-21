Осторожно, укусит! Кто из фигуристок будет доминировать в новом сезоне

Так что же насчет «потом»? А здесь мы можем только гадать, и в этом отношении нам могут помочь предстартовые тренировки. На них, согласно информации РИА Новости, Александра пошла на четверной лутц два раза, но без особого успеха. Впрочем, очевидцы ожидали, что в прокате шансы приземлить элемент имеются, пусть и не совсем идеально. А вот насчет дальнейшей программы после квада высказывались с осторожностью. Опрошенные РИА Новости накануне специалисты тоже полагали, что произвольная дастся ей на несколько порядков труднее, чем короткая, и очень сильно сомневались, что ее удастся как следует доехать.