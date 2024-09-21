Осторожно, укусит! Кто из фигуристок будет доминировать в новом сезоне

Такой Петросян еще не видели
Главной звездой перед стартом сезона выглядит чемпионка страны Аделия Петросян — даже несмотря на то, что из всех ведущих спортсменок ее прокат произвольной программы был наименее идеален по части прыжков на недавних контрольных прокатах сборной России.
Пожалуй, такой мы Петросян не видели еще никогда. И дело не только в образе, хотя он и сам по себе чрезвычайно хорош. Жгучее аргентинское танго идеально легло на темпераментную Аделию — миниатюрную внешне зажигалочку с крайне кусачим характером. Тренерский штаб Этери Тутберидзе не только угадал с темой программы, но и саму постановку выполнил так, что даже к сентябрьским прокатам она смотрится максимально насыщенно и вкусно. Пожалуй, такой большой программы у Аделии еще не было. Чем не заявка на продолжение доминирование?
В борьбе с собой провела прокаты главная соперница Петросян последнего сезона — Софья Муравьева. Крайне интригующая задумка по программам — черный лебедь из короткой вырастает в белого в произвольной — должна была лечь на нее так, что лучше не придумать. Кажется, со времен Мао Асады в мире нет более «лебединой» фигуристки, чем Софья. Идеальная в абсолюте, когда здорова и мотивирована, в образе, который полноправно можно назвать ее.
Но все это играет только тогда, когда исполняется чисто. Классика очень требовательна к безошибочному прокату, иначе магия Большого театра улетучивается в небеса, оставляя странное послевкусие. К сожалению, к прокатам Софья в полной мере свой ритм поймать не сумела, так что ошибки и небольшая потерянность закономерны. Очень хочется увидеть все это великолепие, когда Софья наберет форму. Есть ощущение, что если она избавится от внешних и внутренних проблем, она со своими программами способна произвести фурор.
Ну, а пока балом правят другие. Например, чемпионка России Софья Акатьева. Да, пока без ультра-си. Более того — с каскадом 3−2 в самом начале произвольной программы, что еще совсем недавно было невозможно по определению, но красивость постановки под саундтрек фильма «Адмирал» обещает что-то очень нежное и трогательное. Но, как говорили в том великом фильме, потом.
Есть ли будущее у Трусовой
А вот кто сейчас, так это Трусова, ставшая после замужества Игнатовой, но все-таки разрешившей называть ее по девичьей фамилии. Саша уже на прокатах попробовала пойти на четверной лутц — скрутила, но пока без чистого приземления. Дальше, что удивительно, программа пошла очень даже бодро. От 20-летней девушки, пропустившей полтора сезона, такой готовности ожидать было никак нельзя, ведь в этом отношении она предстала как минимум не хуже девушек, проведших, в отличие от Саши, всю предсезонку в боевом режиме.
Так что же насчет «потом»? А здесь мы можем только гадать, и в этом отношении нам могут помочь предстартовые тренировки. На них, согласно информации РИА Новости, Александра пошла на четверной лутц два раза, но без особого успеха. Впрочем, очевидцы ожидали, что в прокате шансы приземлить элемент имеются, пусть и не совсем идеально. А вот насчет дальнейшей программы после квада высказывались с осторожностью. Опрошенные РИА Новости накануне специалисты тоже полагали, что произвольная дастся ей на несколько порядков труднее, чем короткая, и очень сильно сомневались, что ее удастся как следует доехать.
В этом отношении можно сделать вывод, что первое появление Александры на публике даже превзошло ожидания. А следовательно почему бы, собственно, и не заявиться на турнир-другой? Но сама Саша в этом отношении пока держит паузу.