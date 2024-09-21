Большой дебют бывшей ученицы Плющенко за Казахстан. Судьи не жалуют Самоделкину?

Пока же на первом международном старте Софе не удалось как следует напугать конкуренток. Особенно в короткой программе. В первый соревновательный день на юниорском Гран-при она справилась со всеми прыжками — каскадом из тройного лутца и тройного тулупа, двойным акселем и тройным флипом, но растеряла баллы на непрыжковых элементах. Вращение в заклоне выполнила лишь на первый уровень сложности, а ещё два комбинированных вращения и дорожку шагов — на третий уровень, а не на максимальный четвёртый. Терять баллы на непрыжковых в её ситуации — плохая идея: сейчас для судей она новичок, и осыпать её надбавками за качество исполнения (GOE) они не спешат. Зато каждая мелочь может сыграть против неё. Что уж говорить о действительно слабом вращении!