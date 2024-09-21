Боброва рассказала, как началась ее деятельность в любительском фигурном катании

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Ассоциации развития массового фигурного катания Екатерина Боброва изначально начала заниматься с детьми, затем к ним присоединились взрослые, и возникла идея объединить все массовое любительское фигурное катание. Об этом она рассказала ТАСС.
«Когда мы с мужем Андреем Депутатом создавали свою школу, я ни в коем случае не хотела быть тренером профессиональных спортсменов. Понимаю, насколько это сложно, насколько это энерго- и времязатратно. Я знаю всю внутреннюю кухню и поняла, что это не для меня, но свой опыт, который на самом деле очень большой, передавать хотелось, — рассказала Боброва. — Мы начали заниматься просто с детьми, ставить их на лед, потом начали приходить дети чуть постарше, которые не выступают в соревнованиях ЕВСК (Единая всероссийская спортивная классификация — прим. ТАСС). А потом к нам пришли взрослые, сказали, что у них есть соревнования, и мы начали их готовить, потому что нам показали правила именно к конкретному старту».
Боброва призналась, что осталась очень довольна увиденным. «Когда я сама пришла на этот старт посмотреть, я была в таком восторге! Потому что это невероятная энергетика, такая поддержка друг друга, это те же плакаты и болельщики, — отметила она. — У нас, к сожалению, не при таких больших трибунах пока что проходят соревнования, но зрительский балкон был весь завешан. Были и цветы, и подарки на льду. Человек выбирает, какую он хочет музыку, а не то, что нужно обязательно мелодичную классику, чтобы судья оценил. Смотря на этих людей, которые после работы просто получают кайф от того, что делают, понимаешь, что есть колоссальная разница со спортсменами, поэтому они меня сами в это втянули, и мне понравилось».
Главная цель — не победа
«Когда начали развивать свою школу, поняли, что у нас очень многие спортсмены-любители тянутся к нашей школе, нам есть что им предложить, даже не со стороны техники, а со стороны общения, поэтому называется не школа Екатерины Бобровой, а команда Екатерины Бобровой, для меня важен именно командный дух, — сказала собеседница агентства. — Не то, что соревнования ты обязан выиграть, а то, что ты обязан получить удовольствие от этого. Это сложно, потому что обычные люди, любители, безумно переживают при выходе на лед, но я все время говорю — отработай все, что ты можешь, покажи свои эмоции и просто получи удовольствие. И их настолько переполняют эмоции, что большинство спортсменов-любителей, когда заканчивают программу финальной позой, забывают обо всем и просто несутся уже к бортику, забыв о поклоне».
Боброва отметила, что создание единой ассоциации, объединяющей любительское фигурное катание, было невозможно без Федерации фигурного катания на коньках России.
«Когда начали в это вникать глубже, поняли, что не существует такой организации, которая объединяла бы любителей, здесь одни правила, здесь — другие, общего календаря нет. Так как я знаю систему федерации, знаю, что это действительно важно для развития, мы с Марией Орловой и Александром Романовым (генеральный директор Лиги развития массового фигурного катания — прим. ТАСС) начали двигать идею соединения массового любительского фигурного катания в одно целое. Естественно, когда я к этому всему пришла, мы сделали ассоциацию, начали большую работу и поняли, что так как это фигурное катание, мы так или иначе не можем обойтись без совместной работы с федерацией. Поэтому я рассказала федерации, все очень позитивно это отметили, мы отработали сезон и показали федерации наши успехи. Федерация согласилась нас поддерживать, за что ей огромное спасибо. Мы очень рады, что федерация действительно обращает на это внимание, подключается, непосредственно участвует в разработке технических требований, правил, это очень важно, потому что в этом случае мы на совершенно другой уровень поднимем массовое фигурное катание», — сказала она.
Ассоциация развития массового фигурного катания была создана в 2023 году для объединения фигуристов-любителей разных возрастов и уровня катания в единое спортивное сообщество на территории России. В 2024 году деятельность ассоциации получила поддержку Федерации фигурного катания на коньках России, и началась работа по созданию единых правил любительского фигурного катания.