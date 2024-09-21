Боброва рассказала, как началась ее деятельность в любительском фигурном катании

«Когда начали в это вникать глубже, поняли, что не существует такой организации, которая объединяла бы любителей, здесь одни правила, здесь — другие, общего календаря нет. Так как я знаю систему федерации, знаю, что это действительно важно для развития, мы с Марией Орловой и Александром Романовым (генеральный директор Лиги развития массового фигурного катания — прим. ТАСС) начали двигать идею соединения массового любительского фигурного катания в одно целое. Естественно, когда я к этому всему пришла, мы сделали ассоциацию, начали большую работу и поняли, что так как это фигурное катание, мы так или иначе не можем обойтись без совместной работы с федерацией. Поэтому я рассказала федерации, все очень позитивно это отметили, мы отработали сезон и показали федерации наши успехи. Федерация согласилась нас поддерживать, за что ей огромное спасибо. Мы очень рады, что федерация действительно обращает на это внимание, подключается, непосредственно участвует в разработке технических требований, правил, это очень важно, потому что в этом случае мы на совершенно другой уровень поднимем массовое фигурное катание», — сказала она.