Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Проект полностью с ней согласован. Сейчас существует вопрос инвестиций, потому что проект не дешевый»

— Есть новости по школе Алины Загитовой?
— Проект полностью с ней согласован. Сейчас существует вопрос инвестиций, потому что проект не дешевый. Пока не хочу говорить, сколько это стоит.
— Сотни миллионов рублей?
— Конечно. Это будет достойный проект, мы сделали все [по] самым современным по техническим новинкам, которые существуют в фигурном катании. Сейчас, думаю, проведем саммит БРИКС и выйдем с решением, что делать дальше, — заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят.