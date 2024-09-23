Для строительства школы Загитовой снесут футбольный стадион «Водник» в Казани

Об этом пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на заключение, опубликованное комитетом Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Объект будет расположен на Портовой улице в Казани, на месте стадиона «Водник». Площадь участка — 15 290 квадратных метров.

Помимо футбольного поля, на территории также есть теннисная и баскетбольные площадки, беговая дорожка.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о поиске инвесторов для школы Загитовой.

А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят.