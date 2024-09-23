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Для строительства школы Загитовой снесут футбольный стадион «Водник» в Казани

Для строительства школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой снесут футбольный стадион.
Источник: Sports

Об этом пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на заключение, опубликованное комитетом Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.
Объект будет расположен на Портовой улице в Казани, на месте стадиона «Водник». Площадь участка — 15 290 квадратных метров.
Помимо футбольного поля, на территории также есть теннисная и баскетбольные площадки, беговая дорожка.
Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о поиске инвесторов для школы Загитовой.
А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят.