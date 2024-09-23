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В Казани выбрали место для строительства школы Загитовой

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Школа фигурного катания имени Алины Загитовой будет построена на месте стадиона «Водник» в Казани, сообщается на сайте комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Источник: Sport24

Школу планируется построить на улице Портовой, 2. Там располагается стадион «Водник». Выделенный земельный участок имеет площадь 1,529 га.

В рамках исследования было установлено, что в пределах землеотвода отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

Договоренность об открытии школы фигурного катания была достигнута на встрече Загитовой с главой Татарстана Рустамом Миннихановым во время Петербургского международного экономического форума в июне 2023 года.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что Загитова в своей школе будет выполнять функции менеджера. В декабре 2023 года он сообщил, что строительство арены школы фигурного катания олимпийской чемпионки займет около года.