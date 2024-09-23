«В отношениях почти два года». История любви Евгении Медведевой

«У меня есть молодой человек. В отношениях почти два года. Из моей сферы. Не ревнует ли к проектам? Мне повезло: мы друг друга максимально поддерживаем. Он покорил мое сердце тем, что человек меня любит», — такими словами фигуристка Евгения Медведева охарактеризовала своего возлюбленного, фигуриста Дмитрия Чигирева, в эфире канала RU.TV, перестав скрывать подробности личной жизни. Как сложился роман двукратной чемпионки мира и чем интересен ее избранник?
Мальдивы и фотосессии
Медведева в интервью светским журналам после спорта не скрывала своих предпочтений. Вот как она описывала свои критерии журналу MAXIM:
— Очень люблю творческих людей. Люблю людей, которые вкладывают смысл в свои поступки, живут для чего-то. Люблю людей, которые могут выразить эмоцию или любовь через прикосновения. Люблю красивые слова, ничего не могу с собой поделать — люблю ушами. Люблю ухоженных мужчин.
Но при этом Евгения никогда не делала на своей личной жизни особого пиара. В интервью другому неспортивному изданию «7 дней» фигуристка говорила: «Мужским вниманием я не обделена. Просто личная жизнь на то и личная, чтобы о ней поменьше рассказывать».
Так или иначе, но высокий брюнет-фигурист завоевал сердце Медведевой. Впервые их видели вместе на мастер-классе на ВДНХ в феврале 2023 года, но затем слухи об отношениях стали распространяться, и особенно хорошо было видно подтверждение в VIP-ложе на матчах футбольного «Динамо». В марте Чигирев на турнире шоу-программ «Русский вызов» передавал Жене цветы от поклонников, а летом в соцсетях прогремел их контент из отпуска на Мальдивах.
В «Подкасте Абрамова» несколько недель назад Медведева говорила о своем избраннике:
— То, что нужно. Девчонки спрашивают: «Как ты это сделала? Ты мужчин не видела. У тебя ни отца, ни брата. Как ты нашла такого, какой нужен?» Я отвечаю: «Да я не знаю!» У меня все в порядке.
Кто такой Дмитрий Чигирев?
Чигирев — фигурист и имеет все шансы стать заметным в ближайший год-полтора. В России он был середняком, катался с разными партнершами, а сейчас выступает с Екатериной Гейниш под руководством команды Нины Мозер. Среди регалий — победа на этапе Кубка России-2019 с Екатериной Беловой.
Но в межсезонье произошло ключевое событие — Чигирев с Гейниш сумели поменять гражданство на узбекистанское. Трансферы в другие страны даются российским фигуристам с трудом, но поскольку тренером пары является влиятельная руководительница и гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер, расклад получился иным. Пара Гейниш/Чигирев должна была выступить в сентябре на международном Nebelhorn Trophy в 2024-м, но снялась в последний момент. Так или иначе, если пара сумеет выйти на свой максимум, это претенденты на медали Олимпиады-2026.
Причем и в отношении Гейниш, и в отношении Чигирева еще по отдельности Мозер выдавала немалые авансы, говоря даже о золоте Олимпиады. Что ж, без россиян будто шансы на это неплохие.
Свадебный бум
В июне пару видели на свадьбе родственницы Евгении, но свою свадьбу играть спортсмены не торопятся.
В то же время парное катание по жизни становится среди фигуристов все более популярным. Пожалуй, главное событие межсезонья в России — свадьба Александры Трусовой и Макара Игнатова. В тот же день женился танцор Андрей Багин, а ранее отношения узаконили фигуристка Елена Радионова и футболист Константин Кучаев. Также в браке теперь Евгения Тарасова и Федор Климов, Владимир Морозов и хореограф Мария Касумова.
Наконец, в паре не только выступают, но и живут Алена Косторная и Георгий Куница.
Станут ли Медведева и Чигирев следующими?
Автор: Дмитрий Кузнецов