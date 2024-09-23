«В отношениях почти два года». История любви Евгении Медведевой

«У меня есть молодой человек. В отношениях почти два года. Из моей сферы. Не ревнует ли к проектам? Мне повезло: мы друг друга максимально поддерживаем. Он покорил мое сердце тем, что человек меня любит», — такими словами фигуристка Евгения Медведева охарактеризовала своего возлюбленного, фигуриста Дмитрия Чигирева, в эфире канала RU.TV, перестав скрывать подробности личной жизни. Как сложился роман двукратной чемпионки мира и чем интересен ее избранник?