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«Не вашего ума дело»: режиссер шоу Загитовой жестко ответила хейтерам

Режиссер шоу Загитовой призвала критиков отстать и заняться своей жизнью.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Режиссер ледового шоу Алины Загитовой «Хранители времени» Светлана Краюшкина раскритиковала журналистов и зрителей шоу за негативные отзывы.

Загитова представила шоу «Хранители времени» в конце августа в Казани.

«Господи, люди, да займитесь вы жизнью своей! Да начните вы другим людям помогать, сходите вы лучше погуляйте на час подольше, покормите вы бездомного котенка! Чем вы сидите и осуждаете и обсуждаете незнакомых вам людей. Не вашего ума это дело, займитесь собой, своей жизнью. Отстаньте вы», — сказала Краюшкина на видео в социальных сетях.

Режиссер также заявила, что среди статей о шоу «конструктивным и хорошим» был лишь один материал, остальные работы Краюшкина назвала «шквалом мракобесия» и «профнепригодной журналистской чушью».