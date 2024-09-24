«Не вашего ума дело»: режиссер шоу Загитовой жестко ответила хейтерам

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Режиссер ледового шоу Алины Загитовой «Хранители времени» Светлана Краюшкина раскритиковала журналистов и зрителей шоу за негативные отзывы.
Загитова представила шоу «Хранители времени» в конце августа в Казани.
«Господи, люди, да займитесь вы жизнью своей! Да начните вы другим людям помогать, сходите вы лучше погуляйте на час подольше, покормите вы бездомного котенка! Чем вы сидите и осуждаете и обсуждаете незнакомых вам людей. Не вашего ума это дело, займитесь собой, своей жизнью. Отстаньте вы», — сказала Краюшкина на видео в социальных сетях.
Режиссер также заявила, что среди статей о шоу «конструктивным и хорошим» был лишь один материал, остальные работы Краюшкина назвала «шквалом мракобесия» и «профнепригодной журналистской чушью».