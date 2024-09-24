«Не вашего ума дело»: режиссер шоу Загитовой жестко ответила хейтерам

«Господи, люди, да займитесь вы жизнью своей! Да начните вы другим людям помогать, сходите вы лучше погуляйте на час подольше, покормите вы бездомного котенка! Чем вы сидите и осуждаете и обсуждаете незнакомых вам людей. Не вашего ума это дело, займитесь собой, своей жизнью. Отстаньте вы», — сказала Краюшкина на видео в социальных сетях.