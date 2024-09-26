«Покорил мое сердце тем, что меня любит»: лавстори фигуристов Медведевой и Чигирева

«Мне кажется, что девчонки моего возраста ищут как раз чего-то высокого, трепетного, потому что они нормальные девушки. Я считаю себя нормальной. Я одна из тех, которые как раз повелись на эти возвышенные чувства. И сейчас у меня молодой человек, который на руках меня носит, и мне так хорошо! Это так классно, когда тебя берут на ручки и несут куда-то! Потому что в такой среде я оказалась, так уж получилось, что в спортивной среде у нас ребята такие вот, они могут… И тут появляется мой молодой человек на данный момент, который: “Я тебя так люблю, ты такая красивая, такая прекрасная, я хочу быть рядом с тобой в трудные моменты”. Я такая: “Ага, давай”, — говорили Евгения.