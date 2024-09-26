Губерниев о выгорании Загитовой: «Пусть купит огнетушитель. Может, у нее просто курица сгорела на кухне»

— Я удивлюсь тому, что вы все уделяете Загитовой слишком много внимания. Выгорела и выгорела — это ее дела. Нам теперь с этим всем жить. Будем все вместе как-то пытаться преодолеть последствия выгорания Алины Загитовой. Объединимся целой страной! Справимся! Сможем!

Совет ей никакой не дам. Если выгораешь, то надо заняться чем-то другим. Про какую из своих многочисленных профессий имела в виду Загитова, говоря о выгорании?

— Она была на гастролях в Сочи, потом прилетела в Москву и почувствовала выгорание.

— Может, у нее просто курица сгорела какая-нибудь запеченная на кухне, и она почувствовала выгорание. Это надо спрашивать у Алины, какое выгорание она почувствовала, прилетев откуда-то в Москву. Пусть купит огнетушитель, — сказал комментатор Губерниев.