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Губерниев о выгорании Загитовой: «Пусть купит огнетушитель. Может, у нее просто курица сгорела на кухне»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова ранее сообщила о выгорании.
Источник: Sports

— Я удивлюсь тому, что вы все уделяете Загитовой слишком много внимания. Выгорела и выгорела — это ее дела. Нам теперь с этим всем жить. Будем все вместе как-то пытаться преодолеть последствия выгорания Алины Загитовой. Объединимся целой страной! Справимся! Сможем!
Совет ей никакой не дам. Если выгораешь, то надо заняться чем-то другим. Про какую из своих многочисленных профессий имела в виду Загитова, говоря о выгорании?
— Она была на гастролях в Сочи, потом прилетела в Москву и почувствовала выгорание.
— Может, у нее просто курица сгорела какая-нибудь запеченная на кухне, и она почувствовала выгорание. Это надо спрашивать у Алины, какое выгорание она почувствовала, прилетев откуда-то в Москву. Пусть купит огнетушитель, — сказал комментатор Губерниев.