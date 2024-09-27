Гран-при среди юниоров. Вольфкостин и Царевски, Готье и Тьерен, Финелли и Буччарелли выступят с ритм-танцами

5-й этап.
Гданьск, Польша.
Танцы на льду.
Ритм-танец.
Начало — 11.00 по московскому времени.
Первая разминка.
1. Анета Вацлавикова — Иван Морозов (Словакия).
3. Александра Леви — Алан Льоренте (Швейцария).
Вторая разминка.
5. Катарина Вольфкостин — Димитри Царевски (США).
6. Дания Муаден — Тео Биго (Франция).
7. Молли Хейрсайн — Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания).
8. Мирослава Ткаченко — Риккардо Песка (Украина).
Третья разминка.
9. София Довгаль — Виктор Кулеша (Польша).
12. Ксения Сипунова — Мирон Корягин (Эстония).
Четвертая разминка.
14. Лаура Финелли — Массимилиано Буччарелли (Италия).
15. Сандрин Готье — Кентен Тьерен (Канада).
16. Яли Педерсен — Бенджамин Старр (США).
18. Лилия Шуберт — Никита Ремешевский (Германия).