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Гран-при среди юниоров. Вольфкостин и Царевски, Готье и Тьерен, Финелли и Буччарелли выступят с ритм-танцами

Гран-при среди юниоров.

Источник: Sports

5-й этап.

Гданьск, Польша.

Танцы на льду.

Ритм-танец.

Начало — 11.00 по московскому времени.

Первая разминка.

1. Анета Вацлавикова — Иван Морозов (Словакия).

3. Александра Леви — Алан Льоренте (Швейцария).

Вторая разминка.

5. Катарина Вольфкостин — Димитри Царевски (США).

6. Дания Муаден — Тео Биго (Франция).

7. Молли Хейрсайн — Алессио Суренков-Гульчев (Великобритания).

8. Мирослава Ткаченко — Риккардо Песка (Украина).

Третья разминка.

9. София Довгаль — Виктор Кулеша (Польша).

12. Ксения Сипунова — Мирон Корягин (Эстония).

Четвертая разминка.

14. Лаура Финелли — Массимилиано Буччарелли (Италия).

15. Сандрин Готье — Кентен Тьерен (Канада).

16. Яли Педерсен — Бенджамин Старр (США).

18. Лилия Шуберт — Никита Ремешевский (Германия).