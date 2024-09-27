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Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Голиченко и Даренский, Карпентер и Маравилья покажут произвольные программы

Гран-при среди юниоров.

Источник: Sports

5-й этап.

Гданьск, Польша.

Пары.

Произвольная программа.

Начало — 14:00 по московскому времени.

Третья разминка.

7. Ирина Наполитано — Эдоардо Коми (Италия).

8. Рейган Мосс — Якуб Галбави (США).

9. Алия Аккерманн — Тобия Хармс (Германия).

Четвертая разминка.

10. Виктория Паша — Шимон Дереховски (Польша).

11. София Энкина — Никита Коваленко (Израиль).

12. Джулия Кватрокки — Симон Демаре (Канада).

13. Элизабет Хансен — Уильям Черч (США).

Пятая разминка.

14. Ноэми Роллан — Этьен Лакасс (Канада).

15. Сайя Карпентер — Игнасио Маравилья (США).

16. София Голиченко — Артем Даренский (Украина).

17. Чжан Цзясюань — Хуан Ихан (Китай).

Положение после короткой программы.

1. Чжан Цзясюань — Хуан Ихан (Китай) — 57,88.

2. София Голиченко — Артем Даренский (Украина) — 51,81.

3. Сайя Карпентер — Игнасио Маравилья (США) — 50,07.

4. Ноэми Роллан — Этьен Лакасс (Канада) — 47,29.

5. Элизабет Хансен — Уильям Черч (США) — 46,65.

6. Джулия Кватрокки — Симон Демаре (Канада) — 46,05.

7. София Энкина — Никита Коваленко (Израиль) — 45,70.

8. Виктория Паша — Шимон Дереховски (Польша) — 41,32.

9. Алия Аккерманн — Тобия Хармс (Германия) — 40,45.

10. Рейган Мосс — Якуб Галбави (США) — 39,47.

11. Ирина Наполитано — Эдоардо Коми (Италия) — 39,29.