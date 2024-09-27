Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Голиченко и Даренский, Карпентер и Маравилья покажут произвольные программы

5-й этап.
Гданьск, Польша.
Пары.
Произвольная программа.
Начало — 14:00 по московскому времени.
Третья разминка.
7. Ирина Наполитано — Эдоардо Коми (Италия).
8. Рейган Мосс — Якуб Галбави (США).
9. Алия Аккерманн — Тобия Хармс (Германия).
Четвертая разминка.
10. Виктория Паша — Шимон Дереховски (Польша).
11. София Энкина — Никита Коваленко (Израиль).
12. Джулия Кватрокки — Симон Демаре (Канада).
13. Элизабет Хансен — Уильям Черч (США).
Пятая разминка.
14. Ноэми Роллан — Этьен Лакасс (Канада).
15. Сайя Карпентер — Игнасио Маравилья (США).
16. София Голиченко — Артем Даренский (Украина).
17. Чжан Цзясюань — Хуан Ихан (Китай).
Положение после короткой программы.
1. Чжан Цзясюань — Хуан Ихан (Китай) — 57,88.
2. София Голиченко — Артем Даренский (Украина) — 51,81.
3. Сайя Карпентер — Игнасио Маравилья (США) — 50,07.
4. Ноэми Роллан — Этьен Лакасс (Канада) — 47,29.
5. Элизабет Хансен — Уильям Черч (США) — 46,65.
6. Джулия Кватрокки — Симон Демаре (Канада) — 46,05.
7. София Энкина — Никита Коваленко (Израиль) — 45,70.
8. Виктория Паша — Шимон Дереховски (Польша) — 41,32.
9. Алия Аккерманн — Тобия Хармс (Германия) — 40,45.
10. Рейган Мосс — Якуб Галбави (США) — 39,47.
11. Ирина Наполитано — Эдоардо Коми (Италия) — 39,29.