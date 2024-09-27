Заявку Загитовой на ледовое шоу за 75 млн рублей приняли к рассмотрению

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив принял заявку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на грант в размере 74,7 млн рублей на создание ледового шоу «Алые паруса», решение ожидается в декабре. Об этом ТАСС сообщили в департаменте коммуникаций фонда.
Загитова намерена реализовать проект с 15 января по 31 июля 2025 года, заявка не предусматривает софинансирования.
«Объем собственных средств (привлекаемых ресурсов) является одним из десяти критериев, по которым оценивается каждый проект, — сообщили в фонде. — Наличие софинансирования не является обязательным для участия в конкурсе, но средний уровень собственного вклада авторов проектов за 3,5 года работы фонда составляет более 80 процентов от общей суммы выделенных средств. На данный момент заявка успешно прошла валидацию и поступила на экспертизу. Дальнейшую ее судьбу определят независимые эксперты. Итоги конкурса будут подведены в декабре».
В фонде отметили, что заявки на грантовый конкурс может подать любая творческая команда страны, независимо от статуса и известности инициаторов проекта. «Заявка на поддержку ледового шоу “Алые паруса”, поданная от ИП Алина Загитова, является одной из почти 10 тыс. заявок, поступивших на текущий конкурс», — уточняется в заявлении.
На этой неделе Загитова заявила, что столкнулась с травлей в связи желанием получить грант. Отсутствие софинансирования она объяснила тем, что прежде у нее не было опыта участия в подобных конкурсах, она пообещала, что в следующий раз вместе со своей командой обязательно исправит этот «недочет в оформлении». Благодаря ледовому шоу она рассчитывает приобщить молодое поколение к русской литературе, культуре и спорту и «подарить праздник не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и школьникам Курска и Белгорода».
Загитовой 22 года, она является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании 2018 года, чемпионкой мира и Европы. В августе в Казани состоялся показ дебютного ледового шоу Загитовой «Хранители времени».