Заявку Загитовой на ледовое шоу за 75 млн рублей приняли к рассмотрению

На этой неделе Загитова заявила, что столкнулась с травлей в связи желанием получить грант. Отсутствие софинансирования она объяснила тем, что прежде у нее не было опыта участия в подобных конкурсах, она пообещала, что в следующий раз вместе со своей командой обязательно исправит этот «недочет в оформлении». Благодаря ледовому шоу она рассчитывает приобщить молодое поколение к русской литературе, культуре и спорту и «подарить праздник не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и школьникам Курска и Белгорода».