Президентский фонд культурных инициатив: «Заявка Загитовой прошла валидацию и поступила на экспертизу. Итоги конкурса будут подведены в декабре»

"Объем собственных средств (привлекаемых ресурсов) является одним из десяти критериев, по которым оценивается каждый проект. Наличие софинансирования не является обязательным для участия в конкурсе, но средний уровень собственного вклада авторов проектов за 3,5 года работы фонда составляет более 80 процентов от общей суммы выделенных средств.