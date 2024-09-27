Роднина запутала всех с допуском наших фигуристов. В чем ошибка?

При этом Ирина Константиновна упомянула, что решение о допуске юниоров приняли еще летом. А те, кто об этом не знал, — двоечники. Но летом никого не допускали, только выписали квоты на юниорский Гран-при (даже не на все международные старты). Сделано это было для того, чтобы при изменении ситуации с допуском у наших юниоров были минимальные квоты. Так что это был лишь гипотетический шанс на возвращение при совпадении многих факторов. К слову, квоты юниорам на Гран-при ISU давал все сезоны во время отстранения.