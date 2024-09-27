Илья Авербух: «В гранте всегда есть градация, сколько ты как организатор вносишь. Опыта просто попросить столько, сколько мне надо, у меня не было»

"В гранте всегда есть градация, сколько именно ты непосредственно как организатор вносишь, чтобы этот проект был. Это, как правило, должно быть в половину больше той суммы, которую ты запрашиваешь. Опыта просто попросить столько, сколько мне надо, у меня не было. Но в любом случае все обращаются, потому что фонд — это сейчас такая организация, которая поддерживает многих.