Авербух о заявке Загитовой на грант: «У наших шоу большая социальная направленность. Не надо бросаться на Алину»

Это все деньги, которые мы не видим, хоть они и минимизируют расходную часть. И, самое главное, что каждая копейка этих денег подотчетна. В итоге деньги, по сути, остаются внутри государства. При этом они могут расширить спортивную аудиторию. У наших шоу большая социальная направленность. Поэтому не надо рассуждать по‑обывательски «вот ему дали, он сидит». Это вообще не так.