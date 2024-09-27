Рудковская о заявке Загитовой на грант в 74,8 млн рублей: «Для масштабного шоу это достаточно скромные деньги»

У нас большой опыт в шоу, поэтому всегда есть софинансирование. Мы подаем заявку и просим 22 миллиона с софинансированием больше 100 миллионов. Если говорить про Алину, то, может, у нее нет возможности приложить софинансирование. Она как чувствовала, так и написала.