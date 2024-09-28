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«У меня отжали борщ». Евгения Медведева показала видео со своим попугаем

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась видео, на котором её попугай угощается борщом.

Источник: Чемпионат.com

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным видеороликом.

«У меня отжали борщ», — подписала пост фигуристка в своём аккаунте в телеграм-канале.

25-летняя Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2018, одиночное катание и командное первенство) и обладательница двух золотых (2016, 2017) и бронзовой (2019) наград чемпионатов мира. Также она является двукратной победительницей (2016, 2017) и серебряным призёром чемпионатов Европы (2018). В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении любительской спортивной карьеры.