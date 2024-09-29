Один из лучших фигуристов мира близок к завершению карьеры. Кевин Эмоз врезался в борт в последнем прокате

Это не конец чего-то, а просто начало чего-то еще более прекрасного. Я больше не хочу стыдиться того, что я являюсь самим собой. Сегодня я намерен поставить свое психическое здоровье в центр внимания, чтобы я мог блистать как спортсмен и жить как человек. Я хочу поблагодарить многих людей после этого чемпионата Европы за всю любовь, которую я получил лично или в сообщениях. Любовь, которую я получил, заставила меня осознать, что я больше чем просто спектакль, это то, во что я никогда раньше не верил. Мы скоро увидимся снова… Я вам обещаю.