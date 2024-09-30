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«Какое их, критиков, собачье дело?» Тарасова резко осудила критиков шоу Алины Загитовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко отреагировала на слова критиков ледового шоу «Алые паруса», которое собирается делать олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Источник: РИА "Новости"

«Я не понимаю — это что, единственное шоу у нас в стране? Отсутствие софинансирования? А им какое дело? За что её критиковать? Она хочет своё шоу и просит денег. Если захотят, то дадут или дадут меньше. Но просить ещё не значит получить. Какое их, критиков, собачье дело? У них никто ничего не просит. Советы дают тогда, когда их спрашивают, она его ни у кого не просила. Это завистники, которые с ума просто сошли. Ещё жизни никакой нет, а уже критикуют. Это ужасно несправедливо», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Также Тарасова добавила, что обязательно посетит ледовое шоу, если оно состоится.

Напомним, Загитова запросила 74,8 млн рублей гранта для проведения шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Она столкнулась с непониманием, так как в заявке не было предусмотрено софинансирования и вложений иных средств. Фигуристку осудили зрители, а также несколько публичных людей, в частности, Дмитрий Губерниев.