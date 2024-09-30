«Какое их, критиков, собачье дело?» Тарасова резко осудила критиков шоу Алины Загитовой

«Я не понимаю — это что, единственное шоу у нас в стране? Отсутствие софинансирования? А им какое дело? За что её критиковать? Она хочет своё шоу и просит денег. Если захотят, то дадут или дадут меньше. Но просить ещё не значит получить. Какое их, критиков, собачье дело? У них никто ничего не просит. Советы дают тогда, когда их спрашивают, она его ни у кого не просила. Это завистники, которые с ума просто сошли. Ещё жизни никакой нет, а уже критикуют. Это ужасно несправедливо», — приводит слова Тарасовой ТАСС.