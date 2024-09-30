Фигуристка Косторная пропустит часть сезона из-за болезни

Фигуристка Алена Косторная сообщила в телеграм-канале, что они с партнером и мужем Георгием Куницей пропустят значительную часть соревнований в новом сезоне из-за ее длительного восстановления после болезни.
25 сентября Косторная написала, что сильно болеет и ей пришлось лечь в больницу. Она не уточнила диагноз.
«Как вы знаете, я перенесла серьезное заболевание, и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать», — написала Косторная.
Фигуристка отметила, что ей разрешили некоторые нагрузки и пребывание на льду и что она планирует выступать в шоу.
Косторная — чемпионка Европы и победительница финала Гран-при в сезоне 2019/20 в одиночном катании. С 2023 года она перешла в парное катание. На чемпионате России в соревнованиях спортивных пар Косторная и Куница заняли предпоследнее, девятое место.
Российским фигуристам продлили отстранение от международных турниров на предстоящий сезон.