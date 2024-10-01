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Медведева о завершении карьеры: «Уменя тело уже сдавало. Я бы страдала сильнее, если бы осталась»

"Я довольно легко пережила этот момент. Меня спрашивали: хотела ли я во время карьеры повесить коньки на гвоздь? Один раз за карьеру я этого хотела, и я это сделала. И очень вовремя для себя.

Источник: Sports

Когда начался коронавирус начался — я им очень сильно переболела. Именно это меня и побудило закончить со спортом, потому что осложнения сильные были, спина болела.

И ну вот уже все показывало к тому, что все, достаточно, успокойся. И я такая — ну, наверное, да. А что я еще могу? Я не могу ничего больше выиграть того, чего я не выигрывала до этого.

Может, я и боролась бы еще, но у меня тело уже сдавало. Не то чтобы я сильно страдала от этого. Я бы страдала сильнее, если бы осталась", — рассказала Медведева в интервью Роману Костомарову.