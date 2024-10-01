Медведева о личной жизни во время карьеры: «Я держала образ чемпионки, но на самом деле первая любовь-морковь, расставание — все это у меня было»

Потому что как-то в моей голове образ спортсменки-чемпионки, и мутки с мальчиками на тот момент… Потому что я выигрывала, мне было 17−18 лет, 19 даже. И меня постоянно спрашивали про какую-то личную жизнь, и поэтому я как-то держала образ, что типа, знаете, я такая вся в спорте, я такая только-только спорт, и нет у меня никого, и все, отстаньте.