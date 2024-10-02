Мемориал Панина. Юниоры. Федотов, Лазарев, Рамзенков, Карартынян покажут короткие программы

Санкт-Петербург.
Юниоры.
Начало — 15:40 по московскому времени, прямая трансляция — Studio38.
Первая разминка.
1. Эдуард Карартынян.
2. Арсений Федотов.
3. Михаил Клепацкий.
4. Александр Бородин.
5. Илья Неретин.
Вторая разминка.
6. Макар Солодников.
7. Лев Лазарев.
8. Николай Колесников.
9. Кирилл Визер.
10. Макар Николаев.
11. Платон Каблуков.
Третья разминка.
12. Михаил Чиняков.
13. Владислав Молодкин.
14. Эдуард Камоев.
15. Иван Рамзенков.
16. Ярослав Крегель.
17. Илья Комаров.
Четвертая разминка.
18. Максим Бадави.
19. Герман Ленков.
20. Федор Барченко-Емельянов.
21. Роман Яковлев.
22. Макар Донцов.
23. Михаил Алексахин.
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Семененко, Дикиджи, Фролова.