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Мемориал Панина. КМС. Чернышова и Вильчик, Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей, Москалева и Родзянов покажут короткие программы

Мемориал Панина-Коломенкина.

Санкт-Петербург.

Пары, КМС.

Начало — 18:20 по московскому времени, прямая трансляция — Studio38.

Первая разминка.

1. Анастасия Высоцкая — Федор Пожидаев.

2. Анастасия Егорова — Дмитрий Сухов.

3. Мария Липнягова — Егор Дмитриев.

Вторая разминка.

4. Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик.

5. Анастасия Иванкевич — Лев Цеханович.

6. Вероника Меренкова — Даниль Галимов.

Третья разминка.

7. София Диана Касинс — Александр Брегей.

8. Майя Шегай — Андрей Шадерков.

9. Мария Симонова — Петр Алексеенко.

10. Кира Доможирова — Илья Вегера.

Четвертая разминка.

11. Виктория Ельцова — Степан Маришин.

12. Таисия Щербинина — Артем Петров.

13. Альбина Камалдинова — Дмитрий Родионов.

14. Анна Москалева — Артем Родзянов.

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Семененко, Дикиджи, Фролова.