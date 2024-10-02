Мемориал Панина. КМС. Чернышова и Вильчик, Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей, Москалева и Родзянов покажут короткие программы

Санкт-Петербург.
Пары, КМС.
Начало — 18:20 по московскому времени, прямая трансляция — Studio38.
Первая разминка.
1. Анастасия Высоцкая — Федор Пожидаев.
2. Анастасия Егорова — Дмитрий Сухов.
3. Мария Липнягова — Егор Дмитриев.
Вторая разминка.
4. Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик.
5. Анастасия Иванкевич — Лев Цеханович.
6. Вероника Меренкова — Даниль Галимов.
Третья разминка.
7. София Диана Касинс — Александр Брегей.
8. Майя Шегай — Андрей Шадерков.
9. Мария Симонова — Петр Алексеенко.
10. Кира Доможирова — Илья Вегера.
Четвертая разминка.
11. Виктория Ельцова — Степан Маришин.
12. Таисия Щербинина — Артем Петров.
13. Альбина Камалдинова — Дмитрий Родионов.
14. Анна Москалева — Артем Родзянов.
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Семененко, Дикиджи, Фролова.