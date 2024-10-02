Апелляцию Валиевой на вердикт в CAS отклонили. Дело закрыто?

Однако Федеральный суд Швейцарии не согласился с этими доводами, подчеркнув, что Россия ратифицировала конвенцию по борьбе с допингом ЮНЕСКО, которая признает право CAS на рассмотрение споров, связанных со спортсменами международного уровня. Также отмечается, что сторона Валиевой признала юрисдикцию CAS рассматривать ее дело во время Олимпийских игр в Пекине, когда выездная панель допустила спортсменку до старта в личном турнире. Кроме того, фигуристка участвовала в выборе одного из судей (им, напомним, стал представитель Франции Матье Мезоннев, в то время как оппоненты россиянки номинировали американца Джеффри Мишкина, а председателем панели был назначен представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк). Также Валиева имела достаточное время на подготовку линии защиты.