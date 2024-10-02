Апелляцию Валиевой на вердикт в CAS отклонили. Дело закрыто?

Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой на четырехлетнюю дисквалификацию и аннулирование результатов, наложенные на нее Спортивным арбитражным судом (CAS) за нарушение антидопинговых правил. Почему было принято такое решение и значит ли оно, что дело закрыто?
А была ли надежда?
В истории зафиксировано крайне малое количество случаев, когда высший спортивный арбитраж заставляли рассматривать дело повторно. Правда, один из них, весьма громкий, был тоже связан с допингом. После того, как CAS дисквалифицировал китайского пловца Сунь Яна в 2020 году на восемь лет за повторное нарушение, Федеральный суд Швейцарии отменил этот вердикт, обнаружив, что один из арбитров однажды высказывал в соцсетях негодование по поводу жестокого обращения с животными в Китае. Со второго раза CAS смягчил вердикт, «забанив» Сунь Яна уже на четыре года.
Но в бэкграунде трех судей, рассматривавших в CAS дело Валиевой, ее юристам, по всей вероятности, компромата найти не удалось. Поэтому сторона российской фигуристки апеллировала в Федеральный суд Швейцарии по другим пунктам.
Первый — адвокаты Валиевой пытались доказать, что CAS не имел юрисдикции рассматривать дело фигуристки, а российские законы в данном случае имеют приоритет — независимый дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА), как известно, изначально признал за Валиевой отсутствие какой-либо вины или халатности в ее действиях, приведших к нарушению антидопинговых правил.
Однако Федеральный суд Швейцарии не согласился с этими доводами, подчеркнув, что Россия ратифицировала конвенцию по борьбе с допингом ЮНЕСКО, которая признает право CAS на рассмотрение споров, связанных со спортсменами международного уровня. Также отмечается, что сторона Валиевой признала юрисдикцию CAS рассматривать ее дело во время Олимпийских игр в Пекине, когда выездная панель допустила спортсменку до старта в личном турнире. Кроме того, фигуристка участвовала в выборе одного из судей (им, напомним, стал представитель Франции Матье Мезоннев, в то время как оппоненты россиянки номинировали американца Джеффри Мишкина, а председателем панели был назначен представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк). Также Валиева имела достаточное время на подготовку линии защиты.
Следующий аргумент, который юристы российской фигуристки выдвинули в качестве обоснования для отмены вердикта CAS, даже на непросвещенный в юридических деталях взгляд выглядят скорее эмоциональным. Так, сторона Валиевой настаивает, что CAS при вынесении наказания не принял во внимания ее юный возраст. Однако в мотивировочной части вердикта суда именно этому обстоятельству уделено особое внимание.
CAS там объясняет, что по действующим антидопинговым правилам просто не имел возможности вынести иное решение — так как адвокатам спортсменки не удалось доказать на уровне баланса возможностей непреднамеренность ее допингового нарушения. Там подчеркивается, что четырехлетняя дисквалификация действительно может выглядеть чрезмерно жестким наказанием — но это только повод для изучения текущих антидопинговых правил.
Федеральный суд Швейцарии не соглашается с тезисом, что CAS мог не учесть какие-либо факторы при вынесении вердикта, и при этом добавляет, что сама концепция зависимости уровня наказания за допинговые нарушения от возраста спортсмена неверна. Если брать несовершеннолетие в качестве смягчающего обстоятельства, то тогда можно прийти к тому, что юниоры будут намеренно злоупотреблять запрещенными препаратами, зная, что смогут избежать серьезного наказания.
Кроме того, подчеркивается, что Валиева в своем юном возрасте была опытной спортсменкой, соревновавшейся наравне с более взрослыми соперницами. Что же касается так называемого статуса «защищенного лица», то он может помочь получить более мягкие санкции или даже оправдание только в том случае, если доказан непреднамеренность допингового нарушения. В деле же Валиевой с этим проблема — как известно, судьи не поверили в версию о клубничном десерте, через который в ее организм мог попасть триметазидин.
Идти в ЕСПЧ?
Наконец, еще один довод стороны Валиевой для пересмотра дела — чрезмерное обнародование деталей в СМИ, хотя статус «защищенного лица» предполагает ограничение в плане публикаций. Федеральный суд Швейцарии констатирует, что, согласно антидопинговому кодексу, обнародование деталей дела должно быть пропорциональным его обстоятельствам. По мнению органа, поскольку информация попала в мировые СМИ еще во время Олимпиады в Пекине, у CAS не было другого выхода, кроме как регулярно выпускать пресс-релизы по делу. Так что и по этому пункту аргументы стороны российской фигуристки приняты не были.
Итак, апелляция Валиевой в Швейцарском федеральном суде отклонена. Ей придется оплатить судебные издержки в размере 7000 швейцарских франков, а также компенсацию Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопингому агентству — по 8000 швейцарских франков каждой организации. Значит ли это, что ее дело закрыто?
Ответ зависит от решения фигуристки и ее юристов. Если они сочтут нужным, то могут опротестовать вердикт в Европейском суде по правам человека — несмотря на выход России из Совета Европы, у граждан остается возможность жаловаться на нарушения, ответственность за которые несут другие страны, в данном случае — Швейцария, где базируется CAS.
Прецеденты таких жалоб и решения ЕСПЧ в пользу спортсменов есть. Например, ЕСПЧ согласился с доводами южноафриканской бегуньи Кастер Семени, оспаривавшей в CAS правило Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), запрещающее выступление в соревнованиях женщинам с повышенным уровнем тестостерона. Также ЕСПЧ хоть и не удовлетворил апелляцию немецкой конькобежки Клаудии Пехштайн на ее дисквалификацию, основанную на анормальных показателях анализа крови, но компенсировал ей понесенные убытки в связи с лишением права на справедливое разбирательства дела.
Но если смотреть на ситуацию хладнокровно, то стоит констатировать, что, наверное, оптимальным решением будет принятие данной ситуации «как есть». В то, что европейское правосудие встанет на сторону российской фигуристки, в текущих обстоятельствах не верится. А ждать окончания дисквалификации ей осталось не так и долго — уже через год, в конце октября 2025-го, она сможет приступить к полноценным тренировкам. А в конце декабря следующего года будет иметь право выйти на соревновательный лед.
Автор: Андрей Симоненко