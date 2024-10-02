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За сексуальное насилие минимум на шесть лет отстранён канадский фигурист Николай Сёренсен

По информации американской журналистки Кристин Бренан, канадского фигуриста Николая Сёренсена, выступающего в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри, отстранили от соревнований за «сексуальное насилие». Решение, не подлежащее обжалованию, вынесла канадская организация по борьбе с абьюзом в спорте Abuse-Free Sport.

Источник: Getty Images

«Канадский представитель танцев на льду Николай Сёренсен, выступавший на Олимпийских играх, дисквалифицирован минимум на шесть лет за сексуальное насилие», — гласит пост Бренан в Twitter.

Обвинения в адрес 35-летнего спортсмена поступили в январе текущего года. Инцидент случился 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут. Пострадавшей стороне — фигуристке, а ныне тренеру — было на тот момент 22 года.

Фурнье-Бодри и Сёренсен участвовали в Олимпийских играх — 2022, где заняли девятое место. На чемпионате мира — 2024 танцевальный дуэт также занял девятое место, а на чемпионате четырёх континентов — 2024 завоевал серебро.