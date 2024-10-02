За сексуальное насилие минимум на шесть лет отстранён канадский фигурист Николай Сёренсен

По информации американской журналистки Кристин Бренан, канадского фигуриста Николая Сёренсена, выступающего в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри, отстранили от соревнований за «сексуальное насилие». Решение, не подлежащее обжалованию, вынесла канадская организация по борьбе с абьюзом в спорте Abuse-Free Sport.