Тарасова о «Ледниковом периоде»: «Медведева и Ягудин в качестве ведущих показали себя великолепно»

«Евгения Медведева и Алексей Ягудин в качестве ведущих показали себя великолепно. Что касается других новшеств, то пока не знаю, что нам приготовили. Расспрошу организаторов и тогда вам расскажу», — сказала Тарасова.
«Вчера мы как раз все встречались при полном зале. Поняли, что после перерыва мы все по-прежнему в форме. Я очень люблю “Ледниковый период”. Благодарна судьбе, что с первого дня принимаю участие и теперь вернулась.
Соскучилась именно по проекту, который делают вместо Илья (Авербух) и Саша (Жулин). С большой любовью отношусь к их работам и желаю им творческих открытий", — добавила она.