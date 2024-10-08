Двукратная чемпионка мира среди профессионалов Леонова о «Ледниковом периоде»: «Загитова как ведущая мне не очень нравится»

"У нас продюсер — это Илья Авербух. Думаю, что в данный момент времени Женя Медведева у него в команде, и это логично пригласить ее в этом году. А [Алина] Загитова как ведущая мне не очень нравится, честно говоря. Что касается Медведевой — посмотрим, как она ведет.