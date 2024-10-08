Двукратная чемпионка мира среди профессионалов Леонова о «Ледниковом периоде»: «Загитова как ведущая мне не очень нравится»

«Нет, не буду смотреть “Ледниковый период”. Может, посмотрю один выпуск, пилотный проект, и больше не буду. Как-то это все одно и то же и неуместно.
Народ всегда надо развлекать, но сейчас это совершенно неуместная история, поскольку наши спортсмены никуда не выезжают, а фигурное катание не в лучшем виде, — сказала двукратная чемпионка мира среди профессионалов в парном катании Елена Леонова.
"У нас продюсер — это Илья Авербух. Думаю, что в данный момент времени Женя Медведева у него в команде, и это логично пригласить ее в этом году. А [Алина] Загитова как ведущая мне не очень нравится, честно говоря. Что касается Медведевой — посмотрим, как она ведет.
Хочу ли увидеть прокат Вали Карнавал? Нет, никаких ожиданий не имею, даже не буду смотреть ее прокат. Она мне вообще неинтересна", — добавила Леонова.