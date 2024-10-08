Кто отверг Загитову? Почему Алина больше не ведет шоу на ТВ

При этом действительно ли Алина настолько плоха на контрасте с остальными? В основном ее обвиняют в слишком уж большом количестве оговорок, что вроде как для ведущего недопустимо. При этом стоит отметить, что и у ее куда более опытных коллег (Максим Траньков, Алексей Ягудин) казусы в прямом эфире случаются довольно часто. И если прямо скрупулезно посчитать, можно обнаружить, что Загитова не то чтобы катастрофически больше ошибается. Просто каждая ее оговорка моментально становилась мемом, в то время как остальным подобное если не прощают, то по крайней мере не так уж сильно вменяют в вину.