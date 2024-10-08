Кто отверг Загитову? Почему Алина больше не ведет шоу на ТВ

Алина Загитова не будет вести «Ледниковый период». РИА Новости Спорт разбирается, почему лучшая ведущая по версии ряда СМИ на этот раз не пригодилась на телевидении.
ТВ не выдержало общественной критики?
Пожалуй, это первый случай, когда Алина отступалась от своих желаний. Она работала в роли ведущей с 2020 года и с тех пор признавалась лучшей три года подряд — случай беспрецедентный, как и то, что человек с подобными регалиями по итогу уходит с работы в другую отрасль. Раньше Загитова была конферансье на соревнованиях, проводила короткие интервью на выходе со льда в формате прямого эфира (что уже само по себе трудно даже для опытных профи), вела «Ледниковый» и от своей роли не отходила, несмотря на шквал критики.
Но вот с нового сезона в фигурном катании Алина сменила амплуа — вместо работы «с листа» она ведет видеоблог с соревнований. Довольно, к слову, успешно, но в отличие от прямого эфира здесь хотя бы есть возможность вырезать не совсем удачные дубли. Да и общий хронометраж блогов сильно меньше.
Куда интереснее, что и «Ледниковый» олимпийская чемпионка больше не ведет, о чем накануне рассказал Илья Авербух. Вместо Алины компанию Алексею Ягудину в новом сезоне составит Евгения Медведева, ранее участвовавшая в шоу (детская версия) в роли ведущей в 2018 году. Авербух объяснил решение «ротацией», при этом в последние годы смен ведущих было совсем мало — по сути, добавляли только Анну Щербакову, но Загитова и Ягудин так или иначе вели проект постоянно на протяжении трех лет.
В чем дело? Вполне возможно, что канал, являющийся правообладателем соревнований и телешоу, сдался под небывалым напором общественного негодования. Алину с микрофоном жестко критиковали и болельщики, и даже некоторые коллеги-ведущие, так что, если причина в этом, понять их можно.
Траньков и Ягудин тоже ошибаются
При этом действительно ли Алина настолько плоха на контрасте с остальными? В основном ее обвиняют в слишком уж большом количестве оговорок, что вроде как для ведущего недопустимо. При этом стоит отметить, что и у ее куда более опытных коллег (Максим Траньков, Алексей Ягудин) казусы в прямом эфире случаются довольно часто. И если прямо скрупулезно посчитать, можно обнаружить, что Загитова не то чтобы катастрофически больше ошибается. Просто каждая ее оговорка моментально становилась мемом, в то время как остальным подобное если не прощают, то по крайней мере не так уж сильно вменяют в вину.
С одной стороны, каналу от этого только плюс — к трансляциям повышенное внимание, ведь черный пиар — это тоже пиар. Это работало довольно длительное время, и пусть народ и негодовал, но есть кактус все же не прекращал. С другой стороны, рано или поздно это должно было закончиться. На ошибках необходимо учиться, ну, а если не получается — нужно что-то менять во избежание неприятных ярлыков.
Возможно, решение сменить хотя бы на время вектор медийной активности, кем бы оно ни принималось и какими бы ни были на то причины, в итоге сыграет Алине в плюс. Во-первых, в тех же блогах она выглядит довольно раскованно (в отличие от живого формата), и спортсменам явно комфортно с ней взаимодействовать именно в формате полуигровых, развлекательных комментариев. Нельзя исключать, что рано или поздно именно этот формат закрепится за ней окончательно, и там она уже действительно будет самой собой без всяких негативных но.
А во-вторых, в последние несколько лет у Алины — замечательной фигуристки в прошлом и незлобливого, располагающего к себе человека — появилось действительно большое количество хейтеров. И некоторые спорные публичные активности лишь подогревают их пыл, что выливается по итогу в довольно плохой медийный флер. Со стороны кажется, что сейчас лучшее время для того, чтобы немного уйти в сторону и дать ситуации немного успокоиться. И в этом плане отход (временный?) от роли конферансье кажется абсолютно верным шагом.
Влад Жуков