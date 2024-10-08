Как сбежавшую из РФ фигуристку Самоделкину встретил Казахстан: «Теперь представляет нормальную страну»

Одно из главных событий начала сезона 2024/25 — дебют Софьи Самоделкиной под флагом Казахстана на международной арене. В прошлые выходные 17-летняя русская фигуристка добралась до первой награды в новой сборной: завоевала серебро на челленджере ISU «Мемориал Дениса Тена» в Астане. Назвать ее возвращение на соревновательный лед выдающимся нельзя. Пусть и без грубых ошибок, далекая от оптимальной физическая форма не позволяет Самоделкиной показывать технически насыщенное катание, уже не говоря об ультра-си, которые когда-то так легко ей покорялись. Но на уровне казахской сборной она звезда вне конкуренции. Что думают об этом всем ее новоявленные соотечественники?..
В социальных сетях под публикациями Софьи о выступлении на Мемориале большая часть комментариев написана на русском и казахском языке. В основном все сообщения — с поддержкой фигуристки и пожеланиями удачи на будущее:
— Поздравляем! Продолжай поднимать синий флаг на высоту.
— Молодец, Софья!
— Побед тебе, Софья!
— Ты большая молодец, Софья! Пусть следующая медаль будет золотой.
— Удачи на пути!
— Вперед, Казахстан!
И много еще подобных комментариев в соцсетях Софьи, среди которых не найдешь негативных высказываний в адрес нее самой или прокатов на турнире. Кажется, Софью уже признали своей в Казахстане.
Тепло поддерживают решение Самоделкиной сменить сборную и англоязычные пользователи. Притом такое уважение к фигуристке они высказывают не только в ее личных соцсетях, но и на общедоступных платформах о фигурке:
— Я поняла, что у Софьи есть преданные поклонники, куда бы она ни перешла. Эта поддержка делает меня очень счастливой.
— Поздравляю с завоеванием первой международной награды на взрослом уровне и с возвращением, Софья! Я надеюсь, ты счастлива, представляя Казахстан. Желаю удачи в этом сезоне!
— Поздравляю! Отличное начало сезона!
— Перестаньте хейтить Самоделкину, она хорошо выступила на «Мемориале Дениса Тена», и хотя я соглашусь с тем, что, возможно, стоило бы поменять 2-е и 3-е места, она только набирает форму, так еще и травмирована, но это не помешало ей хорошо откатать, так что заткнитесь, и пусть Софья блистает.
— Она признавалась, что не в лучшей форме, и, учитывая другие обстоятельства, такие как смена страны и условий тренировочного процесса, впечатляет то, что она все еще способна выполнять прыжки. Она такая сильная и мускулистая.
— БРАВО, СОФЬЯ! Это было и правда превосходно. Мы впервые увидели, как она исполняет хореографическую программу. Раньше это был скачок от прыжка к прыжку, а теперь она действительно исполнила хорошо поставленную программу. Показывать чистый результат 3+3 в период пубертата — это блестяще. Теперь поработай над своей физической формой, чтобы быть в состоянии выкатывать произвольную программу с максимальной интенсивностью, и ты на правильном пути, чтобы заявить о себе в мире фигурного катания. ВПЕРЕД, САМОДЕЛКИНА, ВПЕРЕД!
Не обошлось и без политизированных провокаций, в том числе русофобских настроений среди новых соотечественников Самоделкиной:
— А вы теперь не пишете посты на русском языке? Запретили?
— Она теперь казашка, а в Казахстане русский не любят.
— ВЫ ПРОСТО КАЗАХСТАН НЕ ЗНАЕТЕ, И, ВОЗМОЖНО, ЗАВИДУЕТЕ НЕМНОГО. МЫ РАДЫ ПРИНЯТЬ СМЕЛУЮ СПОРТСМЕНКУ!
— Учитывая, как вы терпите нападки России, но они вас не сломали, Удачи вам, Софья!!! И 3 океана побед.
— Я так рад за Соню! Она пережила побег и теперь представляет нормальную страну, мой Казахстан. Это прекрасная возможность для нее и подарок для нас! Она очень сильная и заслуживает долгой и интересной международной карьеры!
Спортивные СМИ в Казахстане тоже пишут о Самоделкиной после перехода под флаг: называют «лучшей фигуристкой Казахстана», «новой звездой фигурного катания», той, которая «кинула Плющенко, разозлила Тарасову и теперь раздражает многих в России». И, конечно, не забывают манипулировать тем, что в России ее забыли, критиковали, даже сделали «жертвой розыгрыша» (речь про участие Александры Игнатовой (Трусовой) в ютуб-шоу, где вице-чемпионка Игр-2022 позвонила лучшей подруге с пранком и сообщила о «беременности»).
Казахские болельщики ждут от экс-россиянки весомых достижений, учитывая вложения новой сборной в ее подготовку, а именно — содействие в сотрудничестве с Рафаэлем Арутюняном после ухода от Евгения Плющенко:
«Выбор в пользу именитого Арутюняна очевиден, чего Плющенко обижаться? Он таких высот как тренер не достиг. Так что Самоделкиной можно сказать ОЧЕНЬ повезло, именно РК будет оплачивать услуги такого дорогого тренера, как Арутунян. Будем надеяться, что не напрасно. Удачи Софье».
Оправдает ли Самоделкина надежды Казахстана, покажет время.