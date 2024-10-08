Как сбежавшую из РФ фигуристку Самоделкину встретил Казахстан: «Теперь представляет нормальную страну»

— БРАВО, СОФЬЯ! Это было и правда превосходно. Мы впервые увидели, как она исполняет хореографическую программу. Раньше это был скачок от прыжка к прыжку, а теперь она действительно исполнила хорошо поставленную программу. Показывать чистый результат 3+3 в период пубертата — это блестяще. Теперь поработай над своей физической формой, чтобы быть в состоянии выкатывать произвольную программу с максимальной интенсивностью, и ты на правильном пути, чтобы заявить о себе в мире фигурного катания. ВПЕРЕД, САМОДЕЛКИНА, ВПЕРЕД!