Косторная раскрыла подробности о серьезном заболевании

Ранее Косторная заявила, что проходит реабилитацию, отметив, что на полное восстановление ей требуется много времени. Она добавила, что в паре с мужем Георгием Куницей не сможет принять участие в новом сезоне, однако пригласила болельщиков посетить шоу с ее участием.