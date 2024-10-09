Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самые красивые фигуристки СССР: как они выглядели в молодости — фото

В истории российского спорта было великое множество гениальных фигуристок, которые приносили стране медали и лидерство в целом на международной арене. Техническое превосходство, фирменная грация, пластика, и, конечно, красота. На многих спортсменок можно просто любоваться и восхищаться их внешностью, забывая порой о том, что они творят на льду.

Сейчас многие знают Наталью Бестемьянову, Людмилу Пахомову, Наталью Линичук, Татьяну Тарасову, Елену Чайковскую, Елену Валову, Киру Иванову, Ирину Моисееву, Наталью Лебедеву, Марину Пестову. Кто-то катался в паре, кто-то сольно, у всех были толпы поклонников, а девочки шли в спортивные школы, чтобы становиться фигуристками, как они.

Наталья Бестемьянова

Источник: РИА "Новости"

В паре с Андреем Букиным — олимпийская чемпионка 1988 года, 4-кратная чемпионка мира (1985—1988), 5-кратная чемпионка Европы (1983, 1985—1988), трёхкратная чемпионка СССР (1982, 1983, 1987).

Людмила Пахомова

Источник: РИА "Новости"

Чемпионка Олимпийских игр (1976), шестикратная чемпионка мира (1970—1974, 1976) и Европы (1970—1971, 1973—1976), девятикратная чемпионка СССР (1964—1966, 1969—1971, 1973—1975) в танцах на льду (с В. И. Рыжкиным в 1964—1966, с А. Г. Горшковым с 1969).

Елена Валова

Источник: РИА "Новости"

Заслуженный мастер спорта СССР (1983), чемпионка СССР 1986 года, трехкратная чемпионка Европы (1984, 1985, 1986 гг.) и мира (1983, 1985, 1988 гг.), олимпийская чемпионка 1984 года. Выступала в паре с Олегом Васильевым.

Наталья Линичук

Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка (1980), двукратная чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта СССР (1978). Заслуженный тренер России. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994).

Кира Иванова

Источник: РИА "Новости"

Бронзовый призер Олимпийских игр 1984 г. в одиночном катании, серебряный призер чемпионата мира, 4-кратный серебряный призер первенств Европы, чемпионка СССР 1979 и 1981, Иванова стала первой советской фигуристкой, завоевавшей медаль на Олимпийских играх в женском одиночном катании.

Марина Пестова

Источник: РИА "Новости"

В паре со Станиславом Леоновичем — трехкратная чемпионка СССР, призер чемпионатов Европы и мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1982).

Ирина Моисеева с партнером, в дальнейшем мужем, Андреем Миненковым

Источник: РИА "Новости"

Серебряные медалисты Олимпиады 1976 года, первой на которой танцы были включены в программу Игр, и бронзовые следующей Олимпиады 1980 года. Кроме того, Моисеева—Миненков двукратные чемпионы мира (1975, 1977) и двукратные чемпионы Европы (1977 и 1978 год).

Татьяна Тарасова

Источник: РИА "Новости"

Советский и российский тренер по фигурному катанию. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР (1975). В 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания.

Елена Чайковская

Источник: РИА "Новости"

Советский и российский тренер по фигурному катанию, автор нескольких книг, посвященных воспитанию фигуристов. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994).

Наталья Лебедева

Источник: РИА "Новости"

Двукратная серебряная призерка чемпионата Европы в одиночном катании (1989, 1990), двукратная чемпионка Советского Союза в одиночном катании (1984, 1990).

Показываем гениальных русских фигуристок в молодости — смотрите фото главных советских фигуристок и настоящих красавец в нашей галерее.