Самые красивые фигуристки СССР: как они выглядели в молодости — фото

Сейчас многие знают Наталью Бестемьянову, Людмилу Пахомову, Наталью Линичук, Татьяну Тарасову, Елену Чайковскую, Елену Валову, Киру Иванову, Ирину Моисееву, Наталью Лебедеву, Марину Пестову. Кто-то катался в паре, кто-то сольно, у всех были толпы поклонников, а девочки шли в спортивные школы, чтобы становиться фигуристками, как они.
Наталья Бестемьянова
В паре с Андреем Букиным — олимпийская чемпионка 1988 года, 4-кратная чемпионка мира (1985—1988), 5-кратная чемпионка Европы (1983, 1985—1988), трёхкратная чемпионка СССР (1982, 1983, 1987).
Людмила Пахомова
Чемпионка Олимпийских игр (1976), шестикратная чемпионка мира (1970—1974, 1976) и Европы (1970—1971, 1973—1976), девятикратная чемпионка СССР (1964—1966, 1969—1971, 1973—1975) в танцах на льду (с В. И. Рыжкиным в 1964—1966, с А. Г. Горшковым с 1969).
Елена Валова
Заслуженный мастер спорта СССР (1983), чемпионка СССР 1986 года, трехкратная чемпионка Европы (1984, 1985, 1986 гг.) и мира (1983, 1985, 1988 гг.), олимпийская чемпионка 1984 года. Выступала в паре с Олегом Васильевым.
Наталья Линичук
Олимпийская чемпионка (1980), двукратная чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта СССР (1978). Заслуженный тренер России. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994).
Кира Иванова
Бронзовый призер Олимпийских игр 1984 г. в одиночном катании, серебряный призер чемпионата мира, 4-кратный серебряный призер первенств Европы, чемпионка СССР 1979 и 1981, Иванова стала первой советской фигуристкой, завоевавшей медаль на Олимпийских играх в женском одиночном катании.
Марина Пестова
В паре со Станиславом Леоновичем — трехкратная чемпионка СССР, призер чемпионатов Европы и мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1982).
Ирина Моисеева с партнером, в дальнейшем мужем, Андреем Миненковым
Серебряные медалисты Олимпиады 1976 года, первой на которой танцы были включены в программу Игр, и бронзовые следующей Олимпиады 1980 года. Кроме того, Моисеева—Миненков двукратные чемпионы мира (1975, 1977) и двукратные чемпионы Европы (1977 и 1978 год).
Татьяна Тарасова
Советский и российский тренер по фигурному катанию. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР (1975). В 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания.
Елена Чайковская
Советский и российский тренер по фигурному катанию, автор нескольких книг, посвященных воспитанию фигуристов. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994).
Наталья Лебедева
Двукратная серебряная призерка чемпионата Европы в одиночном катании (1989, 1990), двукратная чемпионка Советского Союза в одиночном катании (1984, 1990).
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