Самые красивые фигуристки СССР: как они выглядели в молодости — фото

В истории российского спорта было великое множество гениальных фигуристок, которые приносили стране медали и лидерство в целом на международной арене. Техническое превосходство, фирменная грация, пластика, и, конечно, красота. На многих спортсменок можно просто любоваться и восхищаться их внешностью, забывая порой о том, что они творят на льду.