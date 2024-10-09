Российская фигуристка рассказала об угрозах в соцсетях: «Ходила и оглядывалась»

«До этого я не сталкивалась с таким количеством хейта. Были реальные сообщения с угрозами. Под моим позитивным постом оставили больше сотни комментариев о том, какая я плохая. Люди писали: “Если тебе прилетит по голове, то это за Аннабель”. Причем аватарки у них не котики или зайчики. Это были реальные живые люди с настоящими фото… Ходила и оглядывалась», — приводит Sport24 слова Шанаевой.