Российская фигуристка рассказала об угрозах в соцсетях: «Ходила и оглядывалась»

В октябре на разминке Шанаева задела коньком Аннабель Морозов, и та из-за травмы была вынуждена сняться с соревнований.
«До этого я не сталкивалась с таким количеством хейта. Были реальные сообщения с угрозами. Под моим позитивным постом оставили больше сотни комментариев о том, какая я плохая. Люди писали: “Если тебе прилетит по голове, то это за Аннабель”. Причем аватарки у них не котики или зайчики. Это были реальные живые люди с настоящими фото… Ходила и оглядывалась», — приводит Sport24 слова Шанаевой.
Фигуристку унесли со льда после столкновения с соперницей. Инцидент на «Гран-при России».
Спортсменка отметила, то изначально не отреагировала на эту ситуацию, поскольку подумала, что ничего серьезного не произошло.
«Помню, что в день произволки Аннабель смеялась и улыбалась. Я думаю: “Ну, слава богу, все пронесло”. Да, потом ей стало больно, и они снялись. Но мы об этом не знали. Изначально человек был на позитиве», — добавила она.
На тот момент Шанева выступала в паре с Павлом Дроздом. Вместе они стали серебряными призерами чемпионата России (2023) и серебряными призерами финала «Гран-при России» (2023). В марте стало известно, что дуэт прекратил свое существование. Шанаева продолжает тренироваться в группе Александра Жулина.