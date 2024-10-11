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Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Чернышова и Вильчик, Меренкова и Галимов, Шешелева и Карнаухов покажут произвольные программы

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25

1-й этап.

«Лед Мечты».

Москва.

Пары, КМС.

Произвольная программа.

Начало — 15:30 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка.

1. Софья Маринина — Роман Черненко.

2. Мария Симонова — Петр Алексеенко.

3. Юлия Филимонова — Илья Пыльнев.

Вторая разминка.

4. Майя Шегай — Андрей Шадерков.

5. Полина Шешелева — Егор Карнаухов.

6. Вероника Меренкова — Даниль Галимов.

7. Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик.

Положение после короткой программы.

1. Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик — 63,31.

2. Вероника Меренкова — Даниль Галимов — 62,94.

3. Полина Шешелева — Егор Карнаухов — 62,77.

4. Майя Шегай — Андрей Шадерков — 59,82.

5. Юлия Филимонова — Илья Пыльнев — 58,08.

6. Мария Симонова — Петр Алексеенко — 52,53.

7. Софья Маринина — Роман Черненко — 48,00.