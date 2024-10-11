Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Чернышова и Вильчик, Меренкова и Галимов, Шешелева и Карнаухов покажут произвольные программы

1-й этап.
«Лед Мечты».
Москва.
Пары, КМС.
Произвольная программа.
Начало — 15:30 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.
Первая разминка.
1. Софья Маринина — Роман Черненко.
2. Мария Симонова — Петр Алексеенко.
3. Юлия Филимонова — Илья Пыльнев.
Вторая разминка.
4. Майя Шегай — Андрей Шадерков.
5. Полина Шешелева — Егор Карнаухов.
6. Вероника Меренкова — Даниль Галимов.
7. Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик.
Положение после короткой программы.
1. Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик — 63,31.
2. Вероника Меренкова — Даниль Галимов — 62,94.
3. Полина Шешелева — Егор Карнаухов — 62,77.
4. Майя Шегай — Андрей Шадерков — 59,82.
5. Юлия Филимонова — Илья Пыльнев — 58,08.
6. Мария Симонова — Петр Алексеенко — 52,53.
7. Софья Маринина — Роман Черненко — 48,00.